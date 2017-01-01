Рыбаков с затонувшего судна спас холодильник
Рыбаков потерпевших кораблекрушение в Мексике спас от гибели холодильник. Об этом сообщает издание Unilad.
Рыболовное судно под названием Адриана отправилось из мексиканского города Сан-Педро на промысел. Спустя сутки стало известно, что корабль заметили наполовину затонувшим.
На поиски экипажа отправили вертолет, по морю также шел спасательный корабль. Найти рыбаков удалось, когда спасатели увидели дрейфующий в океане холодильник. В нем, как в спасательной шлюпке, разместились двое мужчин.
#AlMomento personal adscrito a la Quinta Zona Naval en funciones de Guardia Costera #Informa que rescataron a dos personas que naufragaban en una nevera, en inmediaciones de la barra de San Pedro, Tabasco. pic.twitter.com/JSDjXqOWA8— SEMAR M'exico (@SEMAR_mx) 7 de desembre de 2019
Момент спасения рыбаков спасатели сняли на видео. Пострадавших отправили в порт и госпитализировали. Об их состоянии и составе экипажа Адрианы не сообщается.
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