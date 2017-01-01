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Рыбаков с затонувшего судна спас холодильник

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Двое мужчин использовали кухонный аппарат в качестве лодки, отломав от него дверцу.

Рыбаков потерпевших кораблекрушение в Мексике спас от гибели холодильник. Об этом сообщает издание Unilad.

Рыболовное судно под названием Адриана отправилось из мексиканского города Сан-Педро на промысел. Спустя сутки стало известно, что корабль заметили наполовину затонувшим.

На поиски экипажа отправили вертолет, по морю также шел спасательный корабль. Найти рыбаков удалось, когда спасатели увидели дрейфующий в океане холодильник. В нем, как в спасательной шлюпке, разместились двое мужчин.

Момент спасения рыбаков спасатели сняли на видео. Пострадавших отправили в порт и госпитализировали. Об их состоянии и составе экипажа Адрианы не сообщается.

Ранее сообщалось, что испанские наркоторговцы спасли тонущих полицейских. Также Корреспондент писал о том, что туристка продержалась двое суток в открытом море на леденцах.

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Теги: курьезы, океан, рыбаки, видео, Мексика, спасение, инцидент, холодильник
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Источник: korrespondent.net

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