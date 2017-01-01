Пентагон приостановил подготовку саудовских военных

Меры приняли после стрельбы на авиабазе Пенсакола во Флориде, где открыл огонь саудовский подданный.

На авиабазе во Флориде устроил стрельбу саудовский военный Getty Images

Министерство обороны США распорядилось приостановить подготовку всех студентов из Саудовской Аравии после инцидента со стрельбой на авиабазе во Флориде, которую устроил саудовский подданный. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщило агентство Reuters

Ранее стало известно о приостановке летной подготовки 300 саудовских студентов. Временный запрет на полеты вступил в силу 9 декабря и коснулся трех военных объектов.

Как уточнил на брифинге представитель Пентагона, запрет на участие в оперативной подготовке коснется "учеников воздушных и пехотных подразделений, а также вообще всех граждан Саудовской Аравии, проходящих (военное) обучение".

При этом занятия в классах, в том числе уроки английского языка, будут продолжены в обычном режиме.

По словам чиновника Минобороны, подобные меры были приняты в связи с необходимостью более подробного рассмотрения условий безопасности, которые впоследствии будут применены к 5 тысячам иностранных военнослужащих, проходящим обучение в США.

По данным Reuters, всего в США на военном обучении находятся около 850 студентов из Саудовской Аравии.

Напомним, 6 декабря саудовский военнослужащий открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола. Он убил трех человек и ранил восьмерых.

Стрелка ликвидировала полиция, прибывшая на место происшествия.

Ранее советник президента США Роберт О'Брайен допустил, что стрельба на базе во Флориде могла быть террористическим актом

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