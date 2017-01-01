Генсек ООН приветствовал итоги нормандской встречи
Антониу Гутерриш призвал удвоить усилия сторон по разрешению конфликта на востоке Украины.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал переговоры лидеров стран нормандского формата, которые состоялись в Париже 9 декабря. Об этом говорится в заявлении международной организации, распространенном во вторник, 10 декабря.
"Генеральный секретарь приветствует итоги встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины ("нормандской четверки"), которые прошли накануне в Париже", - отмечается в документе.
Гутерриш подтвердил, что ООН поддерживает работу нормандского формата, контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рамках реализации минских соглашений.
Генсек призвал все вовлеченные стороны "удвоить усилия в построении дороги к разрешению конфликта".
В ООН также напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Напомним, 9 декабря лидеры стран нормандской четверки провели переговоры в Париже.
Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили проблемы урегулирования ситуации на Донбассе.
В рамках саммита также прошла первая встреча российского и украинского лидеров.
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