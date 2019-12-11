Обнародовано видео поражения цели российской ракетой Калибр
В России обнародовали видео стрельбы крылатыми ракетами Калибр с фрегата ВМФ РФ Адмирал Эссен в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 декабря.
"На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 километров за 137 секунд", – говорится в сообщении.
Напомним, ракета Калибр была разработана еще в 1983 году. Сначала ею планировали вооружать российские атомные подлодки проекта 885 Ясень, но потом они были установлены и на надводных кораблях. Утверждается, что дальность действия Калибров – около 2,5 тысячи километров.
Ранее было обнародовано видео испытаний украинской крылатой ракеты Нептун. После запуска ракеты ее сопровождали истребители.
Также сообщалось, что США передадут Украине противокорабельные системы и ракеты. Это произойдет уже в 2020 году.
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Ну таки шо, очередное опровержение от 1-го канала будет?
Всего-то приукрасили немного, своим сюжетом сделали дозвуковую ракету "гиперзвуковой" ... зато очень бюджетно, никаких вложений в разработку и в производство ))
Бабушки схавают, приучены уже хавать ...