Обнародовано видео поражения цели российской ракетой Калибр

Крылатая ракета попала в мишень на берегу Черного моря. Она пролетела около 250 километров за 137 секунд.

В России обнародовали видео стрельбы крылатыми ракетами Калибр с фрегата ВМФ РФ Адмирал Эссен в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 декабря.

"На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 километров за 137 секунд", – говорится в сообщении.

Напомним, ракета Калибр была разработана еще в 1983 году. Сначала ею планировали вооружать российские атомные подлодки проекта 885 Ясень, но потом они были установлены и на надводных кораблях. Утверждается, что дальность действия Калибров – около 2,5 тысячи километров.

Ранее было обнародовано видео испытаний украинской крылатой ракеты Нептун. После запуска ракеты ее сопровождали истребители.

Также сообщалось, что США передадут Украине противокорабельные системы и ракеты. Это произойдет уже в 2020 году.

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