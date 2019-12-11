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Обнародовано видео поражения цели российской ракетой Калибр

Комментариев: 3
Крылатая ракета попала в мишень на берегу Черного моря. Она пролетела около 250 километров за 137 секунд.

В России обнародовали видео стрельбы крылатыми ракетами Калибр с фрегата ВМФ РФ Адмирал Эссен в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 декабря.

"На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 километров за 137 секунд", – говорится в сообщении.

Напомним, ракета Калибр была разработана еще в 1983 году. Сначала ею планировали вооружать российские атомные подлодки проекта 885 Ясень, но потом они были установлены и на надводных кораблях. Утверждается, что дальность действия Калибров – около 2,5 тысячи километров.

Ранее было обнародовано видео испытаний украинской крылатой ракеты Нептун. После запуска ракеты ее сопровождали истребители.

Также сообщалось, что США передадут Украине противокорабельные системы и ракеты. Это произойдет уже в 2020 году.

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Теги: Россия, ракета, Черное море, видео, ракеты, запуск ракеты, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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WTF2wtf    11.12.2019, 13:06
Оценка:  +3
WTF2wtf
А видео недавнего уничтожения израильтянами в Сирии очередного "Панцыря" и "Бука" покажут?
Зорян_и_Шкиряк    11.12.2019, 12:47
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Опять какой-то пиздёж. Средняя скорость ракеты 1,82 км/сек??? Ракета дозвуковая вообще-то!
Ну таки шо, очередное опровержение от 1-го канала будет?
WTF2wtf    11.12.2019, 13:04
Оценка:  +3
WTF2wtf
Рашик, а ты бываешь и объективен ... когда не срываешься на тупой нацистский срач антиукраинский.
Всего-то приукрасили немного, своим сюжетом сделали дозвуковую ракету "гиперзвуковой" ... зато очень бюджетно, никаких вложений в разработку и в производство ))
Бабушки схавают, приучены уже хавать ...
WTF2wtf    11.12.2019, 13:09
Оценка:  +3
WTF2wtf
Остальные 15 минут полета к цели просто вырезал видеомонтажер ... и готово очередное "путинское чудо"
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