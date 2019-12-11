ФСБ нашла в Мурманске "члена Правого сектора"

Мужчину задержали в тот момент, когда он доставал из тайника самодельное взрывное устройство, утверждают в российской спецслужбе.

В российском городе Мурманск задержан мужчина по подозрению в подготовке взрыва большой мощности. Задержанный якобы является сторонником Правого сектора, сообщает пресс-служба ФСБ РФ в среду, 11 декабря.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность сторонника экстремистской организации Правый сектор, готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", – говорится в сообщении ФСБ.

По данным российской спецслужбы, задержание было проведено 10 декабря в Мурманске. Мужчина как раз доставал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Задержанным оказался гражданин России, 1983 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ст.205 УК РФ).

Напомним, в конце ноября ФСБ России сообщила о задержании в Севастополе россиянки, которая якобы "шпионила в пользу Украины". Российские силовики заявили, что женщина была "завербована спецслужбами Украины для сбора секретных сведений военного характера".

Тогда в Минобороны Украины заявили, что задержанная российскими силовиками в Севастополе женщина не имеет отношения к украинской разведке.

Также в ФСБ сообщили о задержании в Ростовской области российского военнослужащего, который якобы занимался "шпионажем" в пользу Украины.

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