Заместитель генсека ООН едет в Украину

Розмари Дикарло проведет переговоры с украинскими чиновниками, сотрудниками ведомств ООН и партнерских организаций гражданского общества.

Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства в ООН Розмари Дикарло запланировала визит в Украину на 12-13 декабря, сообщает в среду Голос Америки.

В Киеве представительница ООН проведет переговоры с украинскими чиновниками, сотрудниками ведомств ООН и партнерских организаций гражданского общества, в том числе групп, представляющих интересы вынужденно перемещенных лиц, молодежи и женщин.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал переговоры лидеров стран нормандского формата, которые состоялись в Париже 9 декабря.

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