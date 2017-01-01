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Заместитель генсека ООН едет в Украину

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Розмари Дикарло проведет переговоры с украинскими чиновниками, сотрудниками ведомств ООН и партнерских организаций гражданского общества.
Визит запланирован на 12-13 декабря
Визит запланирован на 12-13 декабря
capital.ua
 
Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства в ООН Розмари Дикарло запланировала визит в Украину на 12-13 декабря, сообщает в среду Голос Америки.
 
В Киеве представительница ООН проведет переговоры с украинскими чиновниками, сотрудниками ведомств ООН и партнерских организаций гражданского общества, в том числе групп, представляющих интересы вынужденно перемещенных лиц, молодежи и женщин.
 
Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал переговоры лидеров стран нормандского формата, которые состоялись в Париже 9 декабря.
 
Еще сообщалось, что 9 декабря Украина поблагодарила страны-члены ООН, которые поддержали резолюцию по Крыму.

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Теги: Киев, ООН, визит, генсек оон
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Источник: korrespondent.net

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