Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом

Подписание документа состоялось во время встречи в Белом доме по поводу приближения праздника Хануки.



Президент США Дональд Трамп в среду, 11 декабря, подписал документ о борьбе с антисемитизмом в стране. В указе говорится, что, согласно закону о гражданских правах от 1964 года, антисемитизм является дискриминацией.



Также в документе прописано намерение американской администрации бороться с антисемитизмом и происшествиями на его почве в США и за рубежом.



Американский лидер призвал министерства и ведомства разработать меры, касающиеся противодействию этому явлению.







В Украине за год не было ни одного случая насилия на почве антисемитизма

В частности, органам исполнительной власти вменяется пристально следить за соблюдением закона о гражданских правах.

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