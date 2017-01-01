Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом
Подписание документа состоялось во время встречи в Белом доме по поводу приближения праздника Хануки.
Президент США Дональд Трамп в среду, 11 декабря, подписал документ о борьбе с антисемитизмом в стране. В указе говорится, что, согласно закону о гражданских правах от 1964 года, антисемитизм является дискриминацией.
Также в документе прописано намерение американской администрации бороться с антисемитизмом и происшествиями на его почве в США и за рубежом.
Американский лидер призвал министерства и ведомства разработать меры, касающиеся противодействию этому явлению.
В частности, органам исполнительной власти вменяется пристально следить за соблюдением закона о гражданских правах.
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Напомним, ранее спецпосланник США назвал Украину "дружественным местом для евреев.
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