Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом

Комментариев: 0
Подписание документа состоялось во время встречи в Белом доме по поводу приближения праздника Хануки.
Президент США подписал указ о противодействии антисемитизму
Президент США подписал указ о противодействии антисемитизму

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 декабря, подписал документ о борьбе с антисемитизмом в стране. В указе говорится, что, согласно закону о гражданских правах от 1964 года, антисемитизм является дискриминацией.
 
Также в документе прописано намерение американской администрации бороться с антисемитизмом и происшествиями на его почве в США и за рубежом. 
 
Американский лидер призвал министерства и ведомства разработать меры, касающиеся противодействию этому явлению.
 
В частности, органам исполнительной власти вменяется пристально следить за соблюдением закона о гражданских правах.

В Украине за год не было ни одного случая насилия на почве антисемитизма
 
Напомним, ранее спецпосланник США назвал Украину "дружественным местом для евреев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, антисемитизм, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь