Палата представителей США одобрила военный бюджет
Законопроектом предусматривается предоставление 300 миллионов долларов на финансирование инициативы по безопасности Украины.
Палата представителей Конгресса США в среду, 11 декабря, поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. Утверждена сумма в размере 738 миллиардов долларов, что на 3,1% больше, чем в 2019 году.
Ранее военный бюджет был согласован республиканцами и демократами.
На базовые нужды Пентагона в 2020 году планируется выделить 635 миллиардов долларов, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах - 71,5 миллиарда.
Еще 31,5 миллиарда будут направлены на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии министерства энергетики США. На военную помощь Украине будет выделено 300 миллионов долларов.
Еще 31,5 миллиарда будут направлены на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии министерства энергетики США. На военную помощь Украине будет выделено 300 миллионов долларов.
Напомним, Сенат и Палата представителей одобрили свои варианты военного бюджета США еще летом. Однако по некоторым пунктам возникли разногласия.
В результате законодателям пришлось сформировать комиссию из представителей двух партий, результатом работы которой и стал согласованный документ на 3488 страницах.
До Украины не дошло $35 млн военной помощи США
До Украины не дошло $35 млн военной помощи США
Теперь его должен рассмотреть Сенат. Планируется, что голосование пройдет до 20 декабря, после чего документ отправится на подпись президенту.
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