Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Палата представителей США одобрила военный бюджет

Комментариев: 0
Законопроектом предусматривается предоставление 300 миллионов долларов на финансирование инициативы по безопасности Украины.
Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете
Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете
Getty Images

Палата представителей Конгресса США в среду, 11 декабря, поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. Утверждена сумма в размере 738 миллиардов долларов, что на 3,1% больше, чем в 2019 году. 
 
Ранее военный бюджет был согласован республиканцами и демократами.
 
На базовые нужды Пентагона в 2020 году планируется выделить 635 миллиардов долларов, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах - 71,5 миллиарда.

Еще 31,5 миллиарда будут направлены на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии министерства энергетики США. На военную помощь Украине будет выделено 300 миллионов долларов.
 
Напомним, Сенат и Палата представителей одобрили свои варианты военного бюджета США еще летом. Однако по некоторым пунктам возникли разногласия.
 
В результате законодателям пришлось сформировать комиссию из представителей двух партий, результатом работы которой и стал согласованный документ на 3488 страницах.

До Украины не дошло $35 млн военной помощи США
 
Теперь его должен рассмотреть Сенат. Планируется, что голосование пройдет до 20 декабря, после чего документ отправится на подпись президенту. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: бюджет, США, Пентагон, Военная помощь США Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь