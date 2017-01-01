Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 находится в 76 километрах к югу от южной оконечности острова Ямдена.



Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Арафурского моря в восточной части Индонезии сейсмологическое событие, сообащает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к югу от южной оконечности острова Ямдена.

По интенсивности сотрясений сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

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Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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