Мощное землетрясение произошло в Индонезии
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 находится в 76 километрах к югу от южной оконечности острова Ямдена.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Арафурского моря в восточной части Индонезии сейсмологическое событие, сообащает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к югу от южной оконечности острова Ямдена.
По интенсивности сотрясений сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
В Иране произошло сильное землетрясение: есть жертвы
Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент