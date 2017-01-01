Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Комментариев: 0
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 находится в 76 километрах к югу от южной оконечности острова Ямдена.
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение
Getty Images


Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Арафурского моря в восточной части Индонезии сейсмологическое событие, сообащает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к югу от южной оконечности острова Ямдена. 

По интенсивности сотрясений сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В Иране произошло сильное землетрясение: есть жертвы

Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Землетрясения, Индонезия, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь