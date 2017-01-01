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Два человека погибли в аварии военного вертолета в России

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Погибли командир и второй пилот, находившиеся на борту вертолета Ми-28. Предполагаемой причиной падения назвали сложные метеоусловия.
В России разбился военный вертолет, двое погибших
В России разбился военный вертолет, двое погибших
gazeta.ru

Военный вертолет Ми-28 разбился в России во время планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 12 декабря.

В результате аварии погибли двое людей. Инцидент произошел около 23:00 в районе аэродрома Кореновск во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных погодных условиях. Полет проходил без боекомплекта.

Вертолет нашли разрушенным в двух километрах от аэродрома, с которого был произведен вылет. На борту судна находились командир и второй пилот. Они погибли. Причиной аварии могли стать сложные метеоусловия.

Напомним, что ранее вертолет Нацгвардии разбился в США. Вертолет выполнял испытательный полет, он исчез с радаров через девять минут после взлета. На его борту были три человека, все они погибли.

Также сообщалось, что во Франции разбился вертолет спасателей. Три человека, находившихся на борту вертолета, погибли. Еще двое людей во Франции погибли из-за наводнения, на которое направлялись спасатели.

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Теги: Россия, вертолет, авария, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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