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В Берлине назвали высылку дипломатов из РФ "неправильным сигналом"

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Власти ФРГ оставляют за собой право на ответные меры в связи с высылкой германских дипломатов из России.
Между Берлином и Москвой началась дипломатическая война
Между Берлином и Москвой началась дипломатическая война
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В МИД Германии считают необоснованной высылку двух своих дипломатов из России. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 12 декабря.

"Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению решение российских властей объявить двух сотрудников немецкого посольства в Москве персона нон грата. Это дает неверный сигнал и лишено оснований", – говорится в заявлении.

Кроме того, по сообщению агентства Bloomberg, власти ФРГ предупреждают, что оставляют за собой право на ответные меры в связи с высылкой германских дипломатов из России.

Также отмечается, что в Берлине вновь призвали Москву сотрудничать в расследовании убийства в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Ранее в четверг стало известно, что Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Таким стал ответ МИД России на решение выслать из Германии двоих российских дипломатов в свете дела об убийстве Хангошвили. В ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию.

Гражданин Грузии Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

В России заявляют о причастности Хангошвили к убийствам и терактам, включая взрывы в московском метро. Президент России Владимир Путин заявил 10 декабря по итогам встречи лидеров нормандского формата в Париже, что "российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы".

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Теги: Россия, Германия, дипломат, ФРГ, МИД
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    12.12.2019, 13:26
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
А що, цапи колись були іншими?
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