Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На острове в Новой Зеландии обнаружили тела шести жертв извержения вулкана

Комментариев: 0
Ранее сообщалось о восьми погибших. Из 30 пострадавших 17 человек находятся в ожоговых центрах.
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд
 
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом правоохранители сообщили в Twitter 13 декабря.
 
"Тела шести погибших (во время извержения вулкана) были обнаружены на острове Уайт-Айленд и в настоящий момент транспортируются на борт сторожевого корабля Wellington", - говорится в сообщении.
 
Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек.
 
Жертвами извержения стали восемь человек, семь из которых умерли в больнице. Еще около 30 пострадали.
 
Изначально восемь человек числились пропавшими без вести. Впоследствии власти объявили их погибшими и начали операцию по поиску их тел.
 
В настоящее время в ожоговых центрах Новой Зеландии находятся 17 пострадавших в результате извержения, 13 из них остаются в критическом состоянии. 
 
Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Он открыт для туристических поездок и является одним из самых посещаемых вулканических островов в мире.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Извержения вулканов, Новая Зеландия, туристы, вулкан, жертвы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь