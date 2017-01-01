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В ЕС подтвердили продление санкций против России

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Глава Евросовета напомнил, что решение об антироссийских санкциях связано с выполнением минских соглашений.
Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель
 
Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил на саммите Евросоюза о продлении экономических мер в отношении РФ еще на шесть месяцев. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
Как уточнил глава Евросовета, решение о продлении антироссийских мер было принято после информации об итогах нормандского саммита в Париже, которую представили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
 
"Это была возможность для обмена мнениями о ситуации в регионе, и это была, как вы, конечно, знаете, возможность принять решение о продлении на шесть дополнительных месяцев санкций, так как мы считаем, что выполнение минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным пунктом", - подчеркнул Мишель на пресс-конференции в Брюсселе.
 
Напомним, изначально экономические меры против РФ были приняты в июле 2014 года. В последний раз Совет ЕС продлевал санкции 27 июня 2019 года и они действуют до 31 января 2020 года.
 
Помимо экономических мер, в отношении России действуют другие ограничения, связанные с аннексией Крыма.
 
 
В сентябре Европейский союз на полгода продлил индивидуальные санкции против РФ.

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Теги: Россия, ЕС, санкции, санкции против России, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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