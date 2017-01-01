Северный поток-2: под санкции США могут попасть более 300 немецких компаний

В объединении торгово-промышленных палат Германии назвали санкции США плохой новостью для немецкой экономики, а также сказали, что санкции вызвали беспокойство в местном бизнесе.

Более 300 немецких компаний могут попасть под санкции США из-за Северного потока-2 Газпром

Санкции США против компаний, задеянных в строительстве газопровода Северный поток-2, в бизнесе Германии растет беспокойство. Об этом заявил глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер в комментарии сети Redaktions Netzwerk Deutschland в субботу, 14 декабря.

По его словам, санкции против Северного потока-2 являются плохой новостью для немецкой экономики.

Экстерриториальные санкции, которые влияют на союзную страну Траер назвал "очень необычным поведением". В реализации проекта Северный поток-2 участвуют, по его данным, около 350 немецких компаний, которым теперь приходится беспокоиться о своем бизнесе.

К этому добавляется растущая обеспокоенность дальнейшей эскалации торгового конфликта.

"Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках" - прогнозирует Траер.

Напомним, что ранее санкции против Северного потока-2 включили в оборонный бюджет США. США применят санкции к компаниям, занимающимся прокладкой российского газопровода. Сенаторы разочарованы неспособностью Трампа помешать строительству.

В Германии прокомментировали санкции США против Северного потока-2. В немецком Минэкономики сожалеют о решении Палаты представителей США. В МИД Германии заявили, что "европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США".

США против Северного потока-2. Последствия санкций

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