Северный поток-2: под санкции США могут попасть более 300 немецких компаний
Санкции США против компаний, задеянных в строительстве газопровода Северный поток-2, в бизнесе Германии растет беспокойство. Об этом заявил глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер в комментарии сети Redaktions Netzwerk Deutschland в субботу, 14 декабря.
По его словам, санкции против Северного потока-2 являются плохой новостью для немецкой экономики.
Экстерриториальные санкции, которые влияют на союзную страну Траер назвал "очень необычным поведением". В реализации проекта Северный поток-2 участвуют, по его данным, около 350 немецких компаний, которым теперь приходится беспокоиться о своем бизнесе.
К этому добавляется растущая обеспокоенность дальнейшей эскалации торгового конфликта.
"Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках" - прогнозирует Траер.
Напомним, что ранее санкции против Северного потока-2 включили в оборонный бюджет США. США применят санкции к компаниям, занимающимся прокладкой российского газопровода. Сенаторы разочарованы неспособностью Трампа помешать строительству.
В Германии прокомментировали санкции США против Северного потока-2. В немецком Минэкономики сожалеют о решении Палаты представителей США. В МИД Германии заявили, что "европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США".
США против Северного потока-2. Последствия санкций
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