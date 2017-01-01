В Нигерии боевики Боко харам атаковали город и убили 15 человек

Террористы ворвались в город на 11 автомобилях. Инцидент произошел вечером в минувший четверг, 12 декабря.

Нигерийские силовики уже 10 лет борются с группировкой "Боко харам" Naija News



В результате нападения террористической группировки "Боко Харам"на город Майдугури на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 15 человек, сообщают зарубежные СМИ.

Инцидент произошел вечером в минувший четверг. Боевики ворвались в город на 11 автомобилях.

В результате в бою погибли восемь местных ополченцев, сотрудник службы безопасности и шесть мирных граждан. Очевидцы сообщили о применении боевиками крупнокалиберных пулеметов.

Напомним,в июле боевики группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии расстреляли похоронную церемонию. Тогда погибли 65 человек.

Группировка "Боко Харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах: Нигере, Камеруне и Чаде.



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С 2009 года боевики "Боко Харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тысяч человек, около 2,6 млн человек стали беженцами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

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