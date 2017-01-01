Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

На острове Минданао зарегистрированы три подземных толчка магнитудой до 6,9, результате которых погиб ребенок.

Недалеко от филиппинского города Давао на острове Миндана произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб ребенок, были повреждены здания и несколько человек ранены. Об этом сообщает Reuters.

Члены спасательной команды ищут жертв в заваленном здании на рынке в Пададе.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что, согласно имеющимся данным, угрозы цунами от землетрясения не было.

"Винсент Фернандес, мэр города Матанао в провинции Давао-дель-Сур, сообщил, что недалеко от эпицентра шестилетняя девочка умерла после того, как на нее обрушилась стена", - пишет издание.

Фернандес сказал, что пока неясно, какой вред нанесло землетрясение, но власть нуждается в пище, воде, брезенте и одеялах, чтобы помочь жителям.

Энтони Аллада, сотрудник общественной информации соседнего города Магсайсай, сказал, что 14 человек получили ранения, но никто серьезно не травмирован. По его словам, дороги и здания, в том числе офис местного правительства, были повреждены, а в городе отсутствовало электричество.

Ранее на этой неделе произошло землетрясение магнитудой 5,6 в акватории Арафурского моря в восточной части Индонезии. Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к югу от южной оконечности острова Ямдена.

А в ночь на 4 декабря во Львовской области зафиксировали землетрясение между Бродами и Радеховом. Тогда интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

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