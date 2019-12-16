В Конго на золотодобывающей шахте погибли 30 человек

Обрушения в тоннелях произошли из-за проливных дождей. Многие старатели были заблокированы.

На северо-востоке Демократической Республики Конго по меньшей мере 30 человек погибли при обрушении шахты по добыче золота в провинции Верхнее Уэле. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную администрацию в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что причиной трагедии стали проливные дожди. Многие старатели были заблокированы в тоннелях. По состоянию на воскресенье спасатели обнаружили уже 30 тел жертв. Число погибших может возрасти.

Горнодобывающая промышленность является опорой экономики ДРК, на востоке которой имеются богатые минеральные ресурсы. Однако нелегальная добыча полезных ископаемых часто приводит к авариям на шахтах. Конголезские власти в этом году закрыли уже немало рудников – пишет агентство.

Ранее в Афганистане произошло обрушение золотодобывающей шахты в провинции Бадахшан. Тогда погибли восемь человек, еще двое пострадали.

Также сообщалось о затоплении угольной шахты на юго-западе Китая в городе Ибине. Жертвами стали четыре человека. Еще 12 горняков числились пропавшими без вести.

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