Видео на YouTube помогли 7-летней девочке спасти жизнь матери

Девочка сделала упавшей без сознания маме сердечно-легочную реанимацию, а потом вызвала по телефону скорую помощь.

В английском городе Престон, графство Ланкашир, семилетняя девочка спасла жизнь своей матери благодаря тому, что на YouTube смотрела видео об оказании первой медпомощи, пишет Daily Mail.

7-летняя Джессика дома смотрела по телевизору фильм. Неожиданно ее 32-летняя мать Бекки Грин рухнула на пол, потеряв сознание.

Девочка не растерялась. Она взяла стакан с водой, обрызгала лицо матери, чтобы та пришла в сознание, а когда это не помогло, Джессика сделала ей сердечно-легочную реанимацию и позвонила в скорую помощь.

Бекки Грин привели в чувство медики. Женщину госпитализировали и обследовали. У нее случился приступ эпилепсии.

Оказалось, что Джессика научилась правильно себя вести и оказывать помощь во время просмотра обучающего видео на YouTube.

"Я знаю, что она любит смотреть познавательные ролики. Но я и предположить не могла, что ее заинтересует видео о том, как делать сердечно-легочную реанимацию. Если бы не ее оперативная помощь, кто знает, чем все могло закончиться", - рассказала мама девочки.

Она добавила, что Джессика мечтает стать врачом.

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