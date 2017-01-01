Дочь экс-главы Формулы-1 ограбили на lb50 млн за 50 минут

Грабители проникли в дом стоимостью lb700 млн, который пребывает под круглосуточной охраной, и вынесли оттуда драгоценности.

За 50 минут грабители вынесли из дома дочери миллиардера драгоценностей на ?50 миллионов dailymail.co.uk

Дом дочери экс-руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна ограбили неизвестные. Об этом со ссылкой на источники сообщает Daily Mail в понедельник, 16 декабря.

"Воры вынесли драгоценностей на 50 млн фунтов из дома Тамары через несколько часов после того, как она с супругом Джеем и дочерью Софией сели в частный самолет, чтобы отправиться на рождественский отдых в Лапландию", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, инцидент произошел еще в пятницу ночью в доме стоимостью 700 млн фунтов стерлингов на западе Лондона. Трое злоумышленников вошли в дом через сад и находились внутри дома не более 50 минут.

Отмечается, что дом из 57 комнат круглосуточно охранялся.

Напомним, что ранее самого популярного видеоблогера мира обокрали. Из дома YouTube-блогера, имеющего в подписчиках более 100 млн человек, воры вынесли драгоценные и коллекционные предметы.

Также сообщалось, что грабители получили девять лет тюрьмы за нападение с игрушечным пистолетом. Мужчины пытались завладеть деньгами, находившиеся в кассовом аппарате, но не смогли его открыть.

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