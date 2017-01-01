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Дочь экс-главы Формулы-1 ограбили на lb50 млн за 50 минут

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Грабители проникли в дом стоимостью lb700 млн, который пребывает под круглосуточной охраной, и вынесли оттуда драгоценности.
За 50 минут грабители вынесли из дома дочери миллиардера драгоценностей на ?50 миллионов
За 50 минут грабители вынесли из дома дочери миллиардера драгоценностей на ?50 миллионов
dailymail.co.uk

Дом дочери экс-руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна ограбили неизвестные. Об этом со ссылкой на источники сообщает Daily Mail в понедельник, 16 декабря.

"Воры вынесли драгоценностей на 50 млн фунтов из дома Тамары через несколько часов после того, как она с супругом Джеем и дочерью Софией сели в частный самолет, чтобы отправиться на рождественский отдых в Лапландию", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, инцидент произошел еще в пятницу ночью в доме стоимостью 700 млн фунтов стерлингов на западе Лондона. Трое злоумышленников вошли в дом через сад и находились внутри дома не более 50 минут.

Отмечается, что дом из 57 комнат круглосуточно охранялся.

Напомним, что ранее самого популярного видеоблогера мира обокрали. Из дома YouTube-блогера, имеющего в подписчиках более 100 млн человек, воры вынесли драгоценные и коллекционные предметы.

Также сообщалось, что грабители получили девять лет тюрьмы за нападение с игрушечным пистолетом. Мужчины пытались завладеть деньгами, находившиеся в кассовом аппарате, но не смогли его открыть.

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Теги: Формула-1, Британия, Лондон, ограбление, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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