Трамп: США внимательно следят за Северной Кореей

Американский лидер заявил, что был бы разочарован новыми разработками КНДР, однако готов с этим разобраться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно следит за действиями КНДР и он был бы разочарован, если Северная Корея ведет разработки вопреки договоренностям по денуклеаризации полуострова. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило агентство Интерфакс

"Посмотрим. Я был бы разочарован, если бы что-то было в работе. И если это так, мы позаботимся об этом", - заявил Трамп журналистам.

При этом он подчеркнул, что США очень внимательно наблюдают за КНДР.

"Мы наблюдаем за Северной Кореей - мы наблюдаем за многими местами, на самом деле, очень внимательно. Но за Северной Кореей мы наблюдаем особенно внимательно", - указал американский лидер.

В последнее время Пхеньян делает все более резкие заявления, обещая "рождественский подарок", если Вашингтон не пойдет на некоторые уступки в переговорах по денуклеаризации.

Как указывает агентство, некоторые эксперты высказали опасения, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если ее требования не будут выполнены к концу года.

Трамп провел три встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с июня 2018 года, чтобы попытаться достичь соглашения о демонтаже ядерной программы страны в обмен на смягчение санкций США и гарантии безопасности.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме, однако по их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование.

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