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Меркель выступила против американских санкций относительно СП-2

Комментариев: 2
ФРГ против введения санкций США по отношению к компаниям и лицам, причастных к строительству российского газопровода.
Правительство Германии против санкций США
Правительство Германии против санкций США
 
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за Северного потока-2, пишет в среду, 18 декабря, Интерфакс-Россия.
 
Еще она добавмила, что переговоры о транзитном газовом договоре между РФ и Украиной проходят относительно обнадеживающе, но санкции США могут их осложнить.
 
Глава немецкого правительства напомнила, что в настоящее время ведутся переговоры о продлении договора о газовом транзите через территорию Украины, который истекает в конце 2019 года. 
 
По словам Меркель, переговоры "проходят относительно обнадеживающе, и в этой связи было бы неправильно, если бы Украина осталась бы без транзитных сборов". 
 
"С другой стороны, у нас есть вот эта позиция (властей США - ред.) по Северному потоку-2", - добавила она.
 
Как известно, сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода Северный поток-2. 
 
Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.
 
В России ответили на санкции США по СП-2 и заявили, что достроят газопровод не смотря ни на что. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Теги: США, ФРГ, Северный поток, санкции, Ангела Меркель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    18.12.2019, 18:38
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Ооооо, друг Украины открыла своё личико...
Настоящая Гюльчатай!
П    18.12.2019, 18:19
Оценка:  +1
П
Думаю, Меркель все же придется соснуть у Трампа.
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