Меркель выступила против американских санкций относительно СП-2

ФРГ против введения санкций США по отношению к компаниям и лицам, причастных к строительству российского газопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за Северного потока-2, пишет в среду, 18 декабря, Интерфакс-Россия.

Еще она добавмила, что переговоры о транзитном газовом договоре между РФ и Украиной проходят относительно обнадеживающе, но санкции США могут их осложнить.

Глава немецкого правительства напомнила, что в настоящее время ведутся переговоры о продлении договора о газовом транзите через территорию Украины, который истекает в конце 2019 года.

По словам Меркель, переговоры "проходят относительно обнадеживающе, и в этой связи было бы неправильно, если бы Украина осталась бы без транзитных сборов". "С другой стороны, у нас есть вот эта позиция (властей США - ред.) по Северному потоку-2", - добавила она.

Как известно, сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода Северный поток-2.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

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