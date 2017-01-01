С чистого листа. США сменят посла в Украине

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности в начале следующего года, пишет американская пресса.

Импичмент президента США Дональда Трампа превратил Украину из одного из ключевых партнеров в головную боль. Украина меняет посла в США, американцы тоже готовы сменить своего представителя в Киеве.

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор оказался ключевым игроком в событиях, которые привели к расследованию об импичменте Трампа, и 1 января он уйдет с должности поверенного в делах посольства в Киеве.

Кто станет новым послом?

Показания Тейлора

Тейлор начал выполнять функции посла США в Украине в июне 2019 года, когда американский президент Дональд Трамп уволил Мари Йованович. То решение вызвало значительную критику, а сама посол заявила, что она стала жертвой грязной кампании со стороны личного юриста Трампа Руди Джулиани.

И Йованович, и Тейлор были свидетелями по делу о возможном импичменте Дональда Трампа в США.

В своих показаниях Тейлор говорил о том, что Дональд Трамп через своих представителей пытался давить на Украину, чтобы та начала расследование против его оппонента Джо Байдена.

Тейлор во время показаний в Палате представителей рассказал о своем опыте сотрудничества с параллельным дипломатическим каналом Белого дома по Украине. Он забеспокоился, когда оказалось, что подобранная Трампом команда отказывает в важной военной помощи новому украинскому правительству в обмен на публичное обещание открыть расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Однажды Тейлор сказал бывшему специальном посланнику США в Украине Курту Волкеру и послу США в ЕС Гордону Сондленду, что задерживать помощь в обмен на политическую поддержку было "безумием". В другой момент Тейлор угрожал подать в отставку, если украинцы дадут обещание о расследовании против Байдена, но помощи все равно не получат.

После свидетельств Тейлора президент Трамп критиковал его за то, что он "никогда не был трампистом" ("never Trumper").

Кто заменит

Новости об отставке Тейлора вызвали беспокойство относительно отношений с Украиной среди американских политиков.

В частности, сенатор от демократов Роберт Менендез, который занимает одну из руководящих должностей в комитете по международным делам, предположил, что из-за отъезда Тейлора в украинско-американских официальных отношениях может возникнуть вакуум.

Вместо Тейлора назначение в Киев может получить директор связанного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон, который посещал Украину и говорит по-русски.

Дейтон в прошлом занимал дипломатические должности, в том числе как военный атташе в посольстве США в Москве.

По данным Politico, Трампу нравится кандидатура Дейтона, а сам генерал выражал готовность приступить к новой работе. С

реди других претендентов рассматривается и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, который 4 декабря посетил с визитом Киев.

Для налаживания отношений с Украиной США даже рассматривают возможность визита госсекретаря Майкла Помпео в Киев в январе 2019 года.