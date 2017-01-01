Мэром города США стал семимесячный младенец

Ребенок в присяге пообещал быть добрым к каждому на детской площадке и приносить печенье пожарным.

Мэром города Уайтхолл в американском штате Техас стал семимесячный Уильям Чарльз МакМиллиан - теперь он самый молодой градоначальник страны. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает Indian Express.

Такое назначение стало возможным, из-за того, что должность мэра Уайтхолла каждый год выставляется на аукцион и в этом году семья Чарли предложила самую большую сумму. Эти деньги направят на благотворительность.

Младенец пришел на церемонию инаугурации в сопровождении своих приемных родителей. Он был одет в черный смокинг. Само мероприятие проходило в городском общественном центре, и на нем присутствовали около 150 человек.

Председатель городского совета соседнего города Новасота Джош Фульц, который присутствовал на церемонии, рассказал, что "в воздухе витала любовь": каждый хотел обнять малыша, прогуляться с ним. "Сейчас у нашей страны сложное время, и мэр Чарли поможет вернуть обществу мир и доброту", – сказал Фульц.

Мэр Чарли выбрал своим девизом фразу "Сделаем Америку снова доброй" и принес присягу (и то и другое он сделал с помощью родителей), в которой торжественно поклялся добросовестно исполнять обязанности мэра Уайтхолла, быть добрым к каждому на детской площадке, поддерживать в хорошем состоянии все гравийные дороги, приносить печенье пожарным, поймать самого большого сома, сохранять, защищать и оберегать жителей Уайтхолла.

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