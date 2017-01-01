Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сенаторы США пригрозили подрядчику Nord Stream 2

Комментариев: 0
Тед Круз и Рон Джонсон призвали швейцарскую компанию Allseas отказаться от строительства российского газопровода.
Сенаторы США пригрозили подрядчику Nord Stream 2
 
Сенаторы-республиканцы США Тед Круз (от штата Техас) и Рон Джонсон (от штата Висконсин) в среду, 18 декабря, направили письмо главе швейцарской компании Allseas Эдварду Хирема, занимающейся укладкой труб для Северного потока-2. Текст письма обнародован на сайте сенатора Круза.
 
В послании сенаторы призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, пригрозив "сокрушительными санкциями". В частности, указывается, что компания рискует "существенно снизить стоимость своих акций и разрушить финансовую жизнеспособность", если продолжит заниматься проектом.
 
Как отметил Круз, Allseas рискует получить санкции, которые могут привести к тому, что компания "навсегда прекратит свою деятельность".
 
Напомним, 7 декабря Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
 
Ранее документ поддержала Палата представителей Конгресса. Далее он должен поступить на подпись президента Дональда Трампа, который выражал готовность его подписать.
 
В РФ заявили, что достроят Северный поток-2, несмотря на американские санкции.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северный поток, санкции, сенатор, газопровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь