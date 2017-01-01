Сенаторы США пригрозили подрядчику Nord Stream 2

Тед Круз и Рон Джонсон призвали швейцарскую компанию Allseas отказаться от строительства российского газопровода.

Сенаторы-республиканцы США Тед Круз (от штата Техас) и Рон Джонсон (от штата Висконсин) в среду, 18 декабря, направили письмо главе швейцарской компании Allseas Эдварду Хирема, занимающейся укладкой труб для Северного потока-2. Текст письма обнародован на сайте сенатора Круза.

В послании сенаторы призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, пригрозив "сокрушительными санкциями". В частности, указывается, что компания рискует "существенно снизить стоимость своих акций и разрушить финансовую жизнеспособность", если продолжит заниматься проектом.

Как отметил Круз, Allseas рискует получить санкции, которые могут привести к тому, что компания "навсегда прекратит свою деятельность".

Напомним, 7 декабря Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Ранее документ поддержала Палата представителей Конгресса. Далее он должен поступить на подпись президента Дональда Трампа, который выражал готовность его подписать.

В РФ заявили, что достроят Северный поток-2, несмотря на американские санкции.

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