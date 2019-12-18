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В Боливии выдали ордер на арест Эво Моралеса

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Экс-президента страны обвиняют в мятеже, терроризме и финансировании терроризма. Бывший глава государства заявил, что не боится ареста.
Эво Моралес
Эво Моралес
 
Прокуратура Боливии выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Об этом 18 декабря сообщил в Twitter министр внутренних дел страны Арторо Мурильо.
 
Отмечается, что ордер был выдан в рамках расследования уголовного дела в отношении Моралеса. Ему вменяют подстрекательство к мятежу и терроризму после своей отставки.
 
Поводом для обвинений стала появившаяся несколько недель назад запись телефонной беседы, в ходе которой один из собеседников (власти считают, что это был Моралес) призывал блокировать крупнейшие города страны и не допускать поставок туда топлива и продовольствия.
 
Сам бывший президент Боливии назвал ордер "несправедливым, незаконным и неконституционным".
 
"Он (ордер) меня не пугает, пока я жив, я буду продолжать с большей силой политическую и идеологическую борьбу за свободную и суверенную Боливию", - написал Моралес в Twitter.
 
Напомним, в октябре после выборов президента в Боливии начались протесты. Оппозиция не признала победу Моралеса и на улицах начались акции. Протестующих поддержала полиция и армия. 
 
На фоне ситуации в стране Моралес 10 ноября объявил об отставке и через два дня выехал в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.
 
Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.
 
Новые власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов. Первый тур голосования должен пройти в середине марта 2019 года.

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Теги: президент, Боливия, арест, Эво Моралес
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Источник: korrespondent.net

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