В Боливии выдали ордер на арест Эво Моралеса

Экс-президента страны обвиняют в мятеже, терроризме и финансировании терроризма. Бывший глава государства заявил, что не боится ареста.

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Об этом 18 декабря сообщил в Twitter министр внутренних дел страны Арторо Мурильо.

Отмечается, что ордер был выдан в рамках расследования уголовного дела в отношении Моралеса. Ему вменяют подстрекательство к мятежу и терроризму после своей отставки.

Поводом для обвинений стала появившаяся несколько недель назад запись телефонной беседы, в ходе которой один из собеседников (власти считают, что это был Моралес) призывал блокировать крупнейшие города страны и не допускать поставок туда топлива и продовольствия.

Сам бывший президент Боливии назвал ордер "несправедливым, незаконным и неконституционным". "Он (ордер) меня не пугает, пока я жив, я буду продолжать с большей силой политическую и идеологическую борьбу за свободную и суверенную Боливию", - написал Моралес в Twitter Напомним, в октябре после выборов президента в Боливии начались протесты. Оппозиция не признала победу Моралеса и на улицах начались акции. Протестующих поддержала полиция и армия. На фоне ситуации в стране Моралес 10 ноября объявил об отставке и через два дня выехал в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента Новые власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов. Первый тур голосования должен пройти в середине марта 2019 года.

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