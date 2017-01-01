Трамп уверен, что его оправдает Сенат

Демократы протащили незаконные статьи в рамках импичмента и желают навредить выборам 2020 года, подчеркнули в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп убежден, что он будет полностью оправдан в Сенате в рамках процедуры импичмента. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном 19 декабря.

"Сегодняшний день отмечен кульминацией одного из самых постыдных политических эпизодов в истории нашей страны. Не получив ни одного голоса республиканцев и не приведя ни одного доказательства того, что президент сделал что-либо неправильное, демократы протащили незаконные статьи в рамках импичмента, - указали в Белом доме.

Также в сообщении администрации подчеркивается, что безграничная неприязнь к Трампу "усиливает их (демократов) желание аннулировать итоги выборов 2016 года и навредить будущему голосованию 2020 года".

"Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей", - отметили в пресс-службе Трампа.

Напомним, теперь обвинительное заключение по импичменту будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс.

Для объявления импичмента президенту необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). Так как в текущем составе Сената республиканцы занимают 53 места из 100, вероятность голосования в пользу инициативы демократов фактически сводится к нулю.

Корреспондент.net , Трампа официально Как сообщал, Трампа официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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