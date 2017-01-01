В Ташкенте на строительстве метро погибли шесть человек

В результате продолжительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта. Поисковая операция завершена.

В Ташкенте произошло обрушение грунта при строительстве Юнусабадской линии метрополитена. Погибли шесть рабочих, сообщает МЧС Узбекистана в четверг, 19 декабря.

Инцидент произошел накануне в среду. В результате продолжительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта. Изначально сообщалось о пяти пропавших без вести рабочих.

"В результате поисковых операций на месте ЧП вчера и сегодня из-под завалов были извлечены тела шести человек, их личности установлены", – говорится в сообщении МЧС.

Распоряжением премьер-министра страны Абдуллы Арипова создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.

В настоящее время протяженность трех линий Ташкентского метрополитена с 29 станциями составляет 36,1 километра. Ежедневно метро перевозит более 200 тысяч человек. К 2022 году планируется завершить строительство третьей подземной линии (протяженность 2,7 километра с двумя станциями) и новую надземную линию (шесть станций, 7,1 километра) общей стоимостью около $300 млн.

Ранее в Виннице строитель упал с крыши торгового центра во время выполнения строительных работ и разбилсянасмерть.

Также сообщалось, что в Польше на строительстве газопровода погиб украинец. Огромная труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где он находился.

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