В работах фотографов запечатлены страдания и тяжелый труд детей по всему миру.

В Детском фонде ООН назвали победителя ежегодного конкурса Фотография года в 2019 году. Снимки и информация о них появилась на официальном сайте ЮНИСЕФ.

Первое место отдали снимку немецкого фотографа Хартмута Шварцбаха. На нем запечатлен 13-летний филиппинский подросток, собирающий пластиковый мусор в заливе Манилы.

Отмечается, что фото демонстрирует сразу три трагедии нашего времени: нищету, загрязнение окружающей среды и детский труд

На втором месте оказался австралиец Эндрю Куилти со снимком детей в Афганистане. На изображении семь афганских детей, получивших серьезные ранения в результате взрыва бомбы.

Cмотрите фотогалерею: В ЮНИСЕФ назвали фотографии года

На третьем месте оказался снимок с детьми-золотоискателями испанского фотографа

Антонио Арагон Ренунцио.

Также на сайте появились снимки, участвующими в конкурсе. Все они демонстрируют страдания и тяжелый труд детей по всему миру.

Ранее были названы лучшие фотографы природы 2019 года. Также Корреспондент писал о том, что были названы самые смешные фото дикой природы.

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