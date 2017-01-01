В Афганистане произошло сильное землетрясение

Толчки ощущались также на севере Пакистана. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

В пятницу, 20 декабря, на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом говорится на сайте Геологической службы США.

"Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 51 км от города Ярн в Афганистане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован на глубине 210 км.

На данный момент нет информации о пострадавших или причиненном ущербе.

В то же время, по данным DAWN, Толчки было также ощущали на севере соседнего Пакистана, в частности в столице Исламабад.

Напомним, накануне сообщалось, что в Китае при землетрясении пострадали 18 человек.

Ранее на Филиппинах почти 40 человек пострадали при землетрясении, магнитуда которого составила 6,8.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet