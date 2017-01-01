Трамп рассказал об "очень хорошем разговоре" с Си Цзиньпином

Лидеры обеих стран обсудили ряд вопросов, в том числе торговую сделку между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, 20 декабря, о продуктивных телефонных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

Он отметил, что в ходе беседы стороны обсудили торговую сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге.

"У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки", - написал Трамп.

По его словам, Китай уже начал "крупные закупки [американской] сельскохозяйственной продукции и многого другого". "Официальное подписание [соглашения] готовится", - пояснил американский лидер.

"Еще [мы] поговорили о КНДР: [сфера], где мы работаем с Китаем, а также о Гонконге (прогресс!)", - добавил Трамп.

Напомним, Вашингтон и Пекин достигли 13 декабря соглашения о первой фазе торговой сделки. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил журналистам, что в рамках договоренностей Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от введения с 15 декабря новых пошлин на импорт китайских товаров.

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Ранее сообщалось, что США и Китай приблизились к решению торговых споров. Вашингтон и Пекин "достигли соглашения по очень крупной первой фазе" и приступают ко второй, сообщил Трамп.

А накануне стало известно, что Китай отменяет пошлины на ряд товаров из США.

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