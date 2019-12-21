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На акцию за интеграцию Беларуси с РФ в Минске не пришли люди

Комментариев: 2
Акция должна было пройти в центре города, но в назначенное время там были только журналисты. Один из организаторов акции заявил, что акция не состоялась, потому что организаторы якобы не успели подать необходимое заявление.
В Минске на акцию за интеграцию с Россией никто не пришел
В Минске на акцию за интеграцию с Россией никто не пришел
svaboda.org

В Минске никто не пришел на акцию в поддержку интеграции Беларуси с Россией. Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода в субботу, 21 декабря.

Акция должна была начаться в 12:00, но к этому времени на площади были только журналисты.

Издание отмечает, что еще 11 декабря в администрацию президента направили обращение от имени руководителей "левопатриотичных общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет Единство".

Авторы просили разрешения провести на Октябрьской площади в Минске акцию в поддержку интеграции с Россией. Один из подписантов заявки является организатор акций Бессмертный полк в Минске Валерий Драко. Он пообещал, что сегодня организаторы распространят заявление с объяснением ситуации. По телефону он сообщил журналисту издания, что акция не состоится, так как организаторы якобы не успели подать заявление в исполком.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав "братской России". Россия и Беларусь не ведет переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил белорусский лидер.

Также сообщалось, что в Беларуси прошли акции протеста против интеграции с Россией. На акции начались столкновения с "людьми в штатском". Участники акции кричали: "позор", "фашисты", "независимость" и "живет Беларусь".

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Теги: Россия, Беларусь, акция, Минск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    21.12.2019, 18:42
Оценка:  -7
VSHIVANKA
КАКОЙ УЖАС !!!
А ГДЕ ЖЕ МАССОВКА ОТ ДИКТАТОРА ЛУКАШЕНКО , КОТОРАЯ ТАМ ДОЛЖНА НОЧЕВАТЬ И ЖДАТЬ КОМАНДЫ ?!
ЕСЛИ БЫ БАТЬКА ЗАХОТЕЛ , ОН БЫ ПРИГНАЛ ТЫСЯЧИ ДЛЯ КАРТИНКИ , НО ЭТОГО НЕТ ...))))
А МОЖЕТ ЭТО ФЭЙК ДЛЯ УСЛАДЫ МАЙДАНУТЫХ УШЕЙ И ИХ ХОЗЯЕВ ?
SANDMAN    21.12.2019, 18:54
Оценка:  +1
SANDMAN
Е.банутое
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