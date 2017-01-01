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На Самоа из-за эпидемии кори погибли почти 80 человек

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Правительство островного государства Самоа в Полинезии подтвердило 79 случаев смерти от кори.
На Самоа вспыхнула эпидемии кори
На Самоа вспыхнула эпидемии кори

Вспышка кори в Океании на Самоа унесла жизни уже почти 80 человек, говорится в сообщении правительства в Twitter.
 
В настоящее время в стране зафиксированы 5,5 тысячи заболевших и 79 жертв. Ранее сообщалось о 70 погибших и 4,6 тысячи случаев заражения корью.
 
"26 случаев заражения корью зарегистрированы за последние 24 часа", - отмечается в сообщении.
 
94% населения страны были экстренно вакцинированы.

Напомним, Украина вошла в пятерку стран по заболеваемости корью. По итогам 2018 года наша страна стала мировым лидером по количеству заболевших корью.

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Теги: смерть, болезнь, жертвы, корь
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Источник: korrespondent.net

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