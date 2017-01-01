На Самоа из-за эпидемии кори погибли почти 80 человек

Правительство островного государства Самоа в Полинезии подтвердило 79 случаев смерти от кори.



Вспышка кори в Океании на Самоа унесла жизни уже почти 80 человек, говорится в сообщении правительства в Twitter.

В настоящее время в стране зафиксированы 5,5 тысячи заболевших и 79 жертв. Ранее сообщалось о 70 погибших и 4,6 тысячи случаев заражения корью.

"26 случаев заражения корью зарегистрированы за последние 24 часа", - отмечается в сообщении.





Напомним, Украина 94% населения страны были экстренно вакцинированы.Напомним, Украина вошла в пятерку стран по заболеваемости корью . По итогам 2018 года наша страна стала мировым лидером по количеству заболевших корью.

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