Восемь человек стали жертвами стихии в Испании и Португалии

Стихия обрушилась на Португалию и Испанию. Из-за дождей в некоторых районах начались наводнения.



Жертвами двух мощных штормов, которые в последние три дня бушевали на территориях Испании и Португалии, стали не менее восьми человек, сообщают местные СМИ.





18 декабря на страны обрушился шторм Эльза , на смену ему 21 декабря пришел шторм Фабьена. Штормы сопровождались сильными ветрами и обильными осадками, вызвавшими наводнения в ряде районов.





Мощнейший шторм обрушился на западную Европу

В подвергшихся ударам стихии районах двух стран наблюдаются перебои с электричеством.

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