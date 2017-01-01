Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Восемь человек стали жертвами стихии в Испании и Португалии

Комментариев: 0
Стихия обрушилась на Португалию и Испанию. Из-за дождей в некоторых районах начались наводнения.
Последствия шторма в Европе
Последствия шторма в Европе

Жертвами двух мощных штормов, которые в последние три дня бушевали на территориях Испании и Португалии, стали не менее восьми человек, сообщают местные СМИ.
 
18 декабря на страны обрушился шторм Эльза, на смену ему 21 декабря пришел шторм Фабьена. Штормы сопровождались сильными ветрами и обильными осадками, вызвавшими наводнения в ряде районов.
 
В подвергшихся ударам стихии районах двух стран наблюдаются перебои с электричеством.

Мощнейший шторм обрушился на западную Европу
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, шторм, Португалия, жертвы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь