Восемь человек стали жертвами стихии в Испании и Португалии
Стихия обрушилась на Португалию и Испанию. Из-за дождей в некоторых районах начались наводнения.
Жертвами двух мощных штормов, которые в последние три дня бушевали на территориях Испании и Португалии, стали не менее восьми человек, сообщают местные СМИ.
18 декабря на страны обрушился шторм Эльза, на смену ему 21 декабря пришел шторм Фабьена. Штормы сопровождались сильными ветрами и обильными осадками, вызвавшими наводнения в ряде районов.
В подвергшихся ударам стихии районах двух стран наблюдаются перебои с электричеством.
Мощнейший шторм обрушился на западную Европу
Мощнейший шторм обрушился на западную Европу
Напомним, ранее во Франции в результате непогоды спасатели обнаружили два тела.
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