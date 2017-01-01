СМИ узнали, когда Белый дом заморозил помощь Киеву

Администрация США распорядилась приостановить военную помощь Украине через полтора часа после звонка Дональда Трампа Владимиру Зеленскому.

Белый дом поручил представителям Пентагона заморозить военную помощь Киеву через полтора часа после звонка президента США Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на электронные письма представителей администрации США, опубликованные некоммерческой организацией Center for Public Integrity.

Отмечается, что чиновник Белого дома Майк Даффи спустя 91 минуту после телефонного разговора президентов США и Украины связался с представителями Пентагона и поручил приостановить выделение американской военной помощи Киеву.

В электронном письме Даффи просит, чтобы минобороны США "приостановило" оказание помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.

"Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", - говорится в послании.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине . На время ревизии средства были заморожены. Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора президентов Украины и США. Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа Оппоненты американского лидера полагают, что во время беседы он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи.

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