Силовики отработали разгон митинга на школьниках

Правоохранители в шлемах и со щитами дали отпор группе детей и повалили "нарушителей" на снег.

В селе Новотроицкое республики Татарстан, силовики провели учения по разгону митинга, к которым привлекли местных девятиклассников, изображавших нападающих. Инцидент вызвал общественный резонанс, сообщает в понедельник, 23 декабря, Delfi.lv.

Видеоролик с мероприятия на школьном дворе был опубликован одной из пользовательниц Instagram в воскресенье, 22 декабря. На кадрах видно, как подростки бегут к силовикам, изображая нападение. Правоохранители в шлемах и со щитами дают им отпор и валят подростков на снег.

Ни учащихся, ни их родителей не предупредили об учениях и формате мероприятия, сообщает онлайн-издание "МБХ медиа" со ссылкой на неназванного школьника. По его словам, ребят попросили "приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию". В день учений "директор зашел на урок и сказал выйти на улицу" после его окончания, добавил собеседник издания.

МВД России по республике Татарстан намерено провести служебную проверку после получившего широкую огласку инцидента. Учения были инициированы руководством отдела МВД РФ по Тукаевскому району Татарстана, при этом "участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы" с региональным МВД, говорится в сообщении ведомства. Учащихся привлекли к мероприятию "в качестве статистов по согласованию с администрацией школы", а "действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции в гражданской одежде", добавили в МВД.

Ряд СМИ сообщили об участии в мероприятии сотрудников Росгвардии, ссылаясь на пользовательницу Instagram, разместившую видеозапись из Новотроицкого. В самом ведомстве назвали информацию об участии своих сотрудников в учениях не соответствующей действительности.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские устроили перестрелку в метро. Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения.

Напомним, весной двое полицейских РФ попросили убежище в Украине. Они утверждали, что в отношении них на территории РФ сфабриковано и расследуется заказное уголовное дело.

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