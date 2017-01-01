Лицо 2019 года. Зеленский на обложке The Week

На обложку популярного журнала также попали Трамп, Путин, Си Цзиньпин, Грета Тунберг, Борис Джонсон и ряд американских политиков.

Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке в сентябре в рамках сессии Генассамблеи ООН Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week.

Номер под названием "Лицо 2019 года" должен появиться в продаже 27 декабря.

Вместе с Зеленским героями года по версии издания также стали президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая объявила начало формальной процедуры импичмента американского президента, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер Китая Си Цзиньпин, российский президент Владимир Путин и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

На обложку The Week также попали: генеральный прокурор США Уильям Барр, который усомнился в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года; сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая также отметилась в скандале об импичменте Трампа; экс- вице-президент США и действующий американский сенатор Джо Байден, которого считают главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах; игрок баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс, который, по мнению болельщиков, встал на сторону Китая в конфликте НБА с этой страной.

На обложке Зеленский и Трамп вырывают друг у друга ракету из рук. Сообщается, что это аллюзия на скандал с разговором двух президентов, из-за которого начался процесс с импичментом американскому лидеру.

Напомним, ранее Зеленский попал на обложку журнала Time.

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