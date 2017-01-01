Названы условия отмены санкций США против России

Законопроект содержит поправки, которые предусматривают отмену антироссийских санкций в двух случаях.

В законопроекте DASKA внесены поправки, которые устанавливают порядок введения и отмены антироссийских санкций. Документ опубликован на сайте Конгресса США.

Законопроект предполагает введение санкций против РФ в двух случаях: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессия против Украины.

Поправки двух сенаторов устанавливают теоретическую возможность отказа от введения санкций.

Снятие санкций произойдет в том случае, если разведка и Госдепартамент представят доклад, в котором докажут, что такого вмешательства не было. Аналогичный принцип действует по санкциям из-за агрессии в отношении Украины. После подписания законопроекта Госдеп и нацразведка должны в течение 45 дней представить доклад, в котором будет указано, участвует ли Россия в военных действиях против Украины, поддерживает их или же нет.

Санкции накладываются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, поддерживающие вмешательство в демократические процессы, судостроительные компании и т.д.

Также в законопроекте появился раздел, в котором говорится, что задачей США в отношении НАТО должно быть "заключение соглашения, по которому члены НАТО не должны приобретать оборонные технологии, несовместимые с безопасностью систем альянса".

Еще один новый раздел озаглавлен "Введение санкций с учетом убийств, совершенных Российской Федерацией на территории Соединенных Штатов и стран - участниц НАТО".

Напомним, в пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

В России пообещали ответить на ограничительные меры США.

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