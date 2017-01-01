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Тариф на транзит газа будет "гуманным" – Медведев

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Все попытки украинской стороны взвинтить тариф на транзит газа "мало чем закончились", отметил премьер-министр РФ.
Дмитрий Медведев утверждает, что Россия отстояла необходимую ей цену на транзит газа
Дмитрий Медведев утверждает, что Россия отстояла необходимую ей цену на транзит газа

Стоимость транзита российского газа через территорию Украины останется на приемлемом уровне. Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 23 декабря.

"Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились", – сказал Медведев.

"Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились", – добавил российский премьер.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что тариф на транзит для Газпрома будет неизменным в течение пяти лет.

В свою очередь министр энергетики Украины Алексей Оржель утверждал, что тариф на транзит будет увеличен и его определит регулятор.

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Теги: Россия, Украина, газ, Медведев, Газпром, премьер-министр, Дмитрий Медведев, транзит, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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