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2019 год был ухабистым для Британии – Елизавета II

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Традиционное рождественское послание 93-летняя королева Елизавета II произнесет в конце года.
Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II

Британская королева Елизавета II считает, что уходящий год был "ухабистым" для страны. Об этом говорится в рождественском послании, с которым монарх выступит во вторник, 24 декабря, сообщает Associated Press.
 
По мнению королевы, "ядовитые настроения" на общественных дебатах по вопросу Brexit в течение последних 12 месяцев разделили страну и парламент.
 
"Путь, конечно, не всегда был гладкий, и, возможно, время от времени в этом году он мог показаться довольно ухабистым, однако маленькие шаги могут оказать большое влияние на мир", – говорится в речи королевы.

Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа
 
Напомним, ранее газета Sun сообщила, что королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев. 

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Теги: Елизавета II, королева, выход Великобритании из ЕС
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Источник: korrespondent.net

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