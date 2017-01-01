2019 год был ухабистым для Британии – Елизавета II
Традиционное рождественское послание 93-летняя королева Елизавета II произнесет в конце года.
Британская королева Елизавета II считает, что уходящий год был "ухабистым" для страны. Об этом говорится в рождественском послании, с которым монарх выступит во вторник, 24 декабря, сообщает Associated Press.
По мнению королевы, "ядовитые настроения" на общественных дебатах по вопросу Brexit в течение последних 12 месяцев разделили страну и парламент.
"Путь, конечно, не всегда был гладкий, и, возможно, время от времени в этом году он мог показаться довольно ухабистым, однако маленькие шаги могут оказать большое влияние на мир", – говорится в речи королевы.
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Напомним, ранее газета Sun сообщила, что королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев.
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