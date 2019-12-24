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В РФ назвали сроки создания трубоукладчика для СП-2

Комментариев: 2
На строительство судна для строительства морских газопроводов нужно 4-6 лет, говорит глава судостроительной компании.
Иностранцы отказались строить Северный поток-2 из-за американских санкций
Иностранцы отказались строить Северный поток-2 из-за американских санкций
nord-stream2.com

Для создания судна-трубоукладчика для строительства морских газопроводов необходимо от 4 до 6 лет. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, сообщает ТАСС.

"Я абсолютно убежден, что страна, которая построила атомные ледоколы и подводные лодки, сможет сделать все. И в этом смысле у нас нет никаких сомнений, что если будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и соответственно потом к строительству такого судна", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, есть ли у России судно, необходимое для достройки и обслуживания Северного потока-2.

Он добавил, что в среднем речь идет "о полутора-двух годах проектирования и три-четыре года строительства".

"Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому наверное в меньше сроки мы не уберемся. Хотя напомню, что ледокол "Ленин" построили за три года, а где-то полтора-два года проектировали", - сказал глава ОСК.

Как известно, из-за американских санкций швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Компания отвела все суда из района строительства в Балтийском море. 
 
Строительство газопровода Северный поток-2 завершено на 93,5%, осталось проложить около 160 километров труб.
 

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Теги: Россия, судно, строительство, Северный поток, Турецкий поток
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мыкола    24.12.2019, 14:56
Оценка:  0
Мыкола
Ты бы лу3чше спросил, что Украина может сделать за эти 5-6 лет, чтобы мы и дальше имели транзит и вывели нашу экономику из упадка
SINOBI-LIFE    24.12.2019, 14:31
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
А у сраССии есть эти 4-6 лет???
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