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В Индии самолет без крыльев застрял под мостом

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Воздушное судно без хвоста и крыльев "намертво" застряло под эстакадой во время перевозки.

В Индии старый самолет застрял под мостом. Инцидент попал на видео и был опубликован в Twitter-аккаунте The Times of India.

Грузовик, перевозивший старый самолет без крыльев и хвостовой части, не рассчитал высоту и застрял под мостом. Судно плотно засело между дорогой и эстакадой.

На кадрах видно, что водителю удалось протащить нос самолета под мостом и судно застряло как раз центральной частью.

Сообщается, что инцидент произошел в индийском штате Западная Бенгалия неподалеку от города Дургапур.

Воздушное судно Boeing B737 принадлежал Почте Индии и был списан в 2018 году. Его транспортировали из аэропорта Калькутты.

Ранее сообщалось, что пассажир снял утечку топлива из летящего самолета. Также Корреспондент писал о том, что в США девушка-подросток украла и разбила частный самолет.

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Теги: самолет, Индия, видео, мост, инцидент, железная дорога
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Источник: korrespondent.net

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