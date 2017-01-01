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Трамп признался, что у него нет подарка для супруги на Рождество

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Американский лидер подготовил пока только открытку и надеется, что время найти презент еще есть.
Дональд Трамп пока не подготовил жене рождественский подарок
Дональд Трамп пока не подготовил жене рождественский подарок
 
Президент США Дональд Трамп признался, что пока он приготовил только красивую открытку на Рождество для своей супруги Мелании. Об этом американский лидер рассказал во вторник, 24 декабря, отвечая на вопросы американских военнослужащих во время телеконференции.
 
На рождественские каникулы Трамп прибыл в поместье Мар-о-Лаго, штат Флорида. Именно там состоялось его общение с военными.
 
Один из солдатов задал американскому лидеру вопрос, что он подарит на праздник своей жене. По его словам, этим интересуются многие его сослуживцы.
 
"Это действительно трудный вопрос", - указал президент. Он добавил, что пока у него приготовлена для Мелании "очень красивая открытка".
 
"Я все еще работаю над рождественским подарком. Осталось еще немного времени. Не так уж много, но время есть", - заявил президент.
 
 
Ранее сообщалось, что Трамп едва не забыл жену, садясь в вертолет.

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Теги: Рождество, подарок, Трамп, Дональд Трамп, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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