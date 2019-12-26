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РПЦ разрывает отношения с Александрийским патриархом

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Синод Русской православной церкви постановил прекратить поминать во время Литургии Александрийского патриарха из-за того, что он признал Православную церковь Украины.
РПЦ "забанила" Александрийского патриарха Феодора II
РПЦ "забанила" Александрийского патриарха Феодора II

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины. Об этом в четверг, 26 декабря, написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он сообщил, что сегодняшним постановлением Синода РПЦ разрывается молитвенное и евхаристическое общения с патриархом Александрийским Феодором. При этом церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви сохраняется (кроме тех, кто которые поддержали признание ПЦУ).

В решении также подчеркивается, что РПЦ приостанавливает деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле, а представительство патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском преобразует в приход РПЦ в Каире.

Легойда также сообщил, что приходы РПЦ в Африке выведены решением Священного синода РПЦ из подчинения Александрийского патриархата и наделены ставропигиальным статусом (подчинены непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси).

Вместе с тем, Легойда выразил надежду, что решение патриарха Александрийского Феодора II о признании ПЦУ может быть пересмотрено.

Напомним, 8 ноября Александрийская православная церковь признала ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Также в конце ноября сообщалось, что Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии. А 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

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Теги: РПЦ, Православие, православная церковь, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Avenger_    26.12.2019, 18:50
Оценка:  -2
Avenger_
варфаломеша продолжает подковерные игры, и в скором времени будет мессы служить в африке у папуасов.
Больше он никому не интересен.
Noblesse_obliger    26.12.2019, 18:40
Оценка:  -2
Noblesse_obliger
КГБ-шная секта семимильными шагами уходит в анафему!!!
Woodbrother    26.12.2019, 17:47
Оценка:  -2
Woodbrother
Кремлевские потуги закончатся всеобщим признанием РПЦ-сектой , состоящей из чекистов.
БЕЗУМЕЦ    26.12.2019, 17:44
Оценка:  -3
БЕЗУМЕЦ
"...выразил надежду, что решение патриарха Александрийского Феодора II о признании ПЦУ может быть пересмотрено." Надежда этого российского барана умерла в зародыше
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