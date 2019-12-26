РПЦ разрывает отношения с Александрийским патриархом

Синод Русской православной церкви постановил прекратить поминать во время Литургии Александрийского патриарха из-за того, что он признал Православную церковь Украины.

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины. Об этом в четверг, 26 декабря, написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он сообщил, что сегодняшним постановлением Синода РПЦ разрывается молитвенное и евхаристическое общения с патриархом Александрийским Феодором. При этом церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви сохраняется (кроме тех, кто которые поддержали признание ПЦУ).

В решении также подчеркивается, что РПЦ приостанавливает деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле, а представительство патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском преобразует в приход РПЦ в Каире.

Легойда также сообщил, что приходы РПЦ в Африке выведены решением Священного синода РПЦ из подчинения Александрийского патриархата и наделены ставропигиальным статусом (подчинены непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси).

Вместе с тем, Легойда выразил надежду, что решение патриарха Александрийского Феодора II о признании ПЦУ может быть пересмотрено.

Напомним, 8 ноября Александрийская православная церковь признала ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Также в конце ноября сообщалось, что Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии. А 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

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