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Альпы накрыли лавины, есть жертвы и пострадавшие

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Более 60 спасателей, вертолетов и собак ищут людей, которые могли оказаться под большой лавиной.
В Италии из-за лавины погибла женщина
В Италии из-за лавины погибла женщина
 
В Австрии на горнолыжном курорте Анкогель в четверг, 26 декабря, сошли три лавины, и еще одна – на швейцарском курорте Андерматт, пострадали по меньшей мере два человека, пишут местные СМИ.
 
После того как на горнолыжную трассу в Андерматте сошла большая лавина, двух человек с легкими травмами вытащили из-под снега и доставили в больницу.
 
 
Отмечается, что под снегом могут быть еще люди, группа спасателей продолжает поисковую операцию.
 
Правоохраниетли говорят, что более 60 спасателей, вертолетов и собак ищут людей, которые могли оказаться под большой лавиной, обрушившейся прямо на склон.
 
В то же время в Италии в горном массиве Гран-Сассо спасатели обнаружили тела троих погибших альпинистов.
 
Двое из них сорвались во время восхождения. Третья альпинистка погибла из-за схода снежной лавины.
 

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Теги: Италия, Швейцария, лавина, горы, Австрия
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Источник: korrespondent.net

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