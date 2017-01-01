Альпы накрыли лавины, есть жертвы и пострадавшие

Более 60 спасателей, вертолетов и собак ищут людей, которые могли оказаться под большой лавиной.

В Австрии на горнолыжном курорте Анкогель в четверг, 26 декабря, сошли три лавины, и еще одна – на швейцарском курорте Андерматт, пострадали по меньшей мере два человека, пишут местные СМИ.

После того как на горнолыжную трассу в Андерматте сошла большая лавина, двух человек с легкими травмами вытащили из-под снега и доставили в больницу.

Отмечается, что под снегом могут быть еще люди, группа спасателей продолжает поисковую операцию.

Правоохраниетли говорят, что более 60 спасателей, вертолетов и собак ищут людей, которые могли оказаться под большой лавиной, обрушившейся прямо на склон.

В то же время в Италии в горном массиве Гран-Сассо спасатели обнаружили тела троих погибших альпинистов.

Двое из них сорвались во время восхождения. Третья альпинистка погибла из-за схода снежной лавины.

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