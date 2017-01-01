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В Иране недалеко от АЭС Бушер произошло сильное землетрясение

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Магнитуда подземных толчков составила 5,1. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
АЭС Ирана в Бушере
АЭС Ирана в Бушере
 
На юге Ирана в пятницу, 27 декабря, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила Геологическая служба США.
 
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 01.53 UTC (03.53 по киевскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 51,9 километра западнее города Бушер, где находится одноименная АЭС.
 
Очаг подземных толчков залегал на глубине глубине 38,3 километра.,
 
По данным Иранского сейсмологический центра, магнитуда землетрясения составила 4,9. Очаг залегал на глубине десять километров.
 
Информация о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.
 
Напомним, 8 ноября на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате действия стихии пять человек погибли и 529 получили ранения.

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Теги: Иран, АЭС, магнитуда, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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