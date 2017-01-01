В Черногории приняли спорный закон о свободе вероисповедания
Депутаты большинством голосов одобрили законопроект, вызвавший противодействие Сербской православной церкви.
Парламент Черногории принял закон О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне протестов по всей стране. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило агенство ТАСС.
Отмечается, что в поддержку закона выступили 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.
Таким образом закон приняли простым большинством голосов.
Ранее депутаты от оппозиционного Демократического фронта потребовали доработки текста документа в диалоге с Сербской православной церковью. Однако правящая коалиция отказалась вносить поправки в законопроект.
После этого в зале заседаний началась массовая потасовка.
Полиция задержала всех 22 депутатов от оппозиции, они были лишены права участвовать в работе парламента на 15 дней.
В ряде городов Черногории проходят массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Задержаны несколько десятков человек.
Напомним, президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.
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