В Черногории приняли спорный закон о свободе вероисповедания

Депутаты большинством голосов одобрили законопроект, вызвавший противодействие Сербской православной церкви.

В Черногории вспыхнули протесты из-за спорного закона о вероисповедании

АСС Парламент Черногории принял закон О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне протестов по всей стране. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило агенство Т

Отмечается, что в поддержку закона выступили 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции.

Таким образом закон приняли простым большинством голосов.

Ранее депутаты от оппозиционного Демократического фронта потребовали доработки текста документа в диалоге с Сербской православной церковью. Однако правящая коалиция отказалась вносить поправки в законопроект.

Полиция задержала всех 22 депутатов от оппозиции, они были лишены права участвовать в работе парламента на 15 дней.

В ряде городов Черногории проходят массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Задержаны несколько десятков человек.

Напомним, президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. Сербская Церковь отказалась признать ПЦУ

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