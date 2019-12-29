Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США помогли предотвратить теракты в РФ – Кремль

Комментариев: 3
Белый дом и Кремль условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
Москва получила из США информацию по линии спецслужб
Москва получила из США информацию по линии спецслужб

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого поблагодарил его за помощь в предотвращении терактов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 29 декабря.

Отмечается, что разговор президентов РФ и США состоялся по инициативе российской стороны.

"Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", – говорится в сообщении.

При этом не уточняется, где и какие именно теракты удалось предотвратить.

В Кремле добавили, что Путин и Трамп условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Кроме того, был "обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес".

Напомним, 19 декабря в центре Москвы мужчина открыл стрельбу в районе Лубянки и убил двух сотрудников ФСБ. Еще пять человек были ранены. Стрелявший погиб во время перестрелки.

Правый сектор опроверг связь с задержанным в Мурманске

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, теракт, Путин, президент, РФ, Кремль, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп, теракты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Ira0956    29.12.2019, 19:34
Оценка:  0
Ira0956
В украинском эпосе есть поверье: если в канун Нового года трижды укусить себя за локоть, то вернется Крым. А если за х.. , то еще и Донбасс!
jakrtss    29.12.2019, 19:30
Оценка:  -3
jakrtss
Ватные вы пядарасы
В ж.о.п.у всунте ананасы
Стекломой туды залейте
И под Пукина балдейте!
jakrtss    29.12.2019, 19:31
Оценка:  -2
jakrtss
с новым гадом ватники )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь