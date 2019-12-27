Назван самый молодой миллиардер 2019 года

Журнал Bloomberg назвал американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером.



Американская модель и участница реалити-шоу Семейство Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в рейтинге Bloomberg.

Девушка основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и позже продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов.

Издание отмечает, что за 2019 год богатые люди мира стали богаче на 1,2 триллиона долларов, что на 25% больше, чем у них было на конец 2018 года. В то же время из 500 самых богатых людей мира у 52 сократились доходы.



Ранее сообщалось, что основатель Microsoft Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека на планете.

Напомним, в течение 2018 года суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на 511 миллиардов долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet