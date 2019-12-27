В Польше зафиксировали вспышку птичьего гриппа

У крупнейшего производителя птицы в Европе в Польше не было вспышки птичьего гриппа с 2017 года.

В Польше обнаружили птичий грипп на индюшиных фермах, в результате чего на убой может быть отправлено до 40 000 птиц. Об этом сообщает Reuters.

По последним данным Евростата, у крупнейшего производителя птицы в Европе в Польше не было вспышки птичьего гриппа с 2017 года. Анджей Даниелак, президент Польской ассоциации селекционеров и птицеводов, отметил, что в радиусе трех километров могут пострадать три фермы. Это может затронуть до 350 тысяч птиц.

"Ветеринарные службы в этой ситуации внедряют процедуры ликвидации вирусов", - сказали местные органы власти в округе Любартовський в пресс-релизе.

Специалисты добавили, что вирус был подтипом высокопатогенного птичьего гриппа H5N8, который также может угрожать людям.

Власти заявили, что состоялись встречи ответственных органов для решения методов борьбы с кризисом. Частный вещатель Polsat сообщил, что полицейские машины перекрывают дорогу в районе вспышки вируса.

Напомним, в Нидерландах уничтожили 200 тысяч уток из-за птичьего гриппа, а в Японии уничтожат более 300 тысяч птиц.

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