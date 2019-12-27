Греция, Израиль и Кипр будут строить газопровод
Инвестиции в строительство трубопровода протяженностью 1900 километров оцениваются примерно в 6 млрд евро.
Греция, Израиль и Кипр в четверг, 2 января, подписали трехстороннее соглашение о начале строительства Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), сообщает РИА Новости.
Подписание контракта состоялось в Афинах. Документ подписали главы Минэнерго Греции и Израиля Костис Хадзитакис и Юваль Штайниц, а также министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис.
Восточно-Средиземноморский astMed предназначен для поставки газа из кипрского месторождения Афродита и израильского Левиафан в Европу через территорию Греции.
Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис заявил, что EastMed укрепит энегобезопасность Европы.
Восточно-Средиземноморский astMed предназначен для поставки газа из кипрского месторождения Афродита и израильского Левиафан в Европу через территорию Греции.
Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис заявил, что EastMed укрепит энегобезопасность Европы.
Инвестиции в строительство трубопровода протяженностью 1900 километров оцениваются примерно в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно с расширением в перспективе до 15-20 миллиардов кубометров в год.
Украина и Молдова подписали газовое соглашение
Украина и Молдова подписали газовое соглашение
Ранее сообщалось, что новый газопровод Турецкий поток введут в эксплуатацию 8 января. Турецкий поток и трансанатолийский газопровод будут удовлетворять ежегодные потребности четверти Европы.
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